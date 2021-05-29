İranlı gezgin kaybolan "can dostu" köpeğini arıyor
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İranlı gezgin kaybolan "can dostu" köpeğini arıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Anadolu ve Kafkasya turuna çıktığı köpeğini İzmir'de kaybeden İranlı gezgin Farzan Sechahari, can dostunu bulmak için sokak sokak geziyor.

Anadolu ve Kafkasya turuna çıktığı köpeğini İzmir'de kaybeden İranlı gezgin Farzan Sechahari, can dostunu bulmak için sokak sokak geziyor.

"Boche" isimli köpeğiyle İran'dan uçakla İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Sechahari, bisikletiyle Anadolu'yu gezmek için yola çıktı.

Turun ikinci durağı İzmir'de otelde kaldığı sırada yanından ayrılan köpeği kaybolan Sechahari, yaklaşık 1 haftadır yol arkadaşını bulmaya çalışıyor.

Sokakları dolaşıp kayıp ilanları yapıştıran İranlı gezgin, köpeğini bulan kişiye ödül vadediyor.

Sechahari, AA muhabirine, 6 ülke gezmek için çıktığı yolculuğun henüz başında yol arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Köpeğinin otelde kaldığı sırada kaybolduğunu anlatan Sechahari, şöyle konuştu:

"Şehrin bilindik yerlerine fotoğraflarını astım, duyurdum. Ancak halen ses yok. Bisikletimle seyahat ediyorum. Köpeğimi arkadaki sepet kısmına koyuyordum. Şimdi sokak sokak onu arıyorum. Bisikletime de yapıştırdım fotoğrafını. Köpeğim 2 yıl 3 aydır benimle. Küçüklüğünden beri beraberiz. Seyahate birlikte başladık. Kamp yaptık beraber. O benim tek arkadaşım. Bu dünyada sahip olduğum tek şey. Görenler, bilenler lütfen bana ulaşsın. Köpeğimi bulan kişiye 3 bin lira ödül vereceğim."

İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor
İranlı gezgin kaybolan 'can dostu' köpeğini arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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