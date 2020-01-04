İranlı generalin öldürülmesinin ardından uluslararası alanda diplomasi trafiği
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İranlı generalin öldürülmesinin ardından uluslararası alanda diplomasi trafiği

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı uluslararası yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. Rusya, İran'a taziyelerini sunarken, Fransa, Çin ve Almanya nükleer anlaşmanın korunması için Tahran'a çağrıda bulundu.

04.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:12
İranlı generalin öldürülmesinin ardından uluslararası alanda diplomasi trafiği

Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesinin ardından uluslararası alanda yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Üç lider bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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