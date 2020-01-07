İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı
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İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı

İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

07.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:45
İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı

'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

İran Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için öğle saatlerinde İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törende yaşanan izdiham sebebiyle ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Öte yandan Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamın ardından cenaze töreninin ertelenmesi kararı alınmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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