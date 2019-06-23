İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı

İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı

İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı

İranlı General Gulam Ali Raşid, Körfez bölgesinde yaşanacak olası bir savaşın kontrol dışı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tümgeneral Raşid, "Bölgede bir çatışma çıkarsa bunun boyutunu, kapsamını ve ne kadar süreceğini kimse öngöremez. Böylesi bir çatışma kontrol dışı şekilde yayılacaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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