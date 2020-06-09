İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaşan Mecd için idam kararı
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İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaşan Mecd için idam kararı

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ABD'ye casusluk yapan ve General Kasım Süleymani suikasti için CIA'ye güzergah bilgileri veren Muhammed Musevi Mecd'in idama mahkum edildiğini açıkladı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaşan Mecd için idam kararı
09.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:40

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ABD'ye casusluk yapan ve General Kasım Süleymani suikasti için CIA'ye güzergah bilgileri veren Muhammed Musevi Mecd'in idama mahkum edildiğini açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, düzenlediği basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD haber alma teşkilatı CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştığı belirtilen Muhammed Musevi Mecd'in yargılanmasına ilişkin konuşan İsmaili, "Kendisi CIA ve MOSSAD'a bağlı casusluk yapmaktaydı. ABD'den aldığı dolarlar karşılığında Devrim Muhafızları ve özellikle Kudüs Gücü birimi hakkında bilgileri CIA ile paylaşıyordu" dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, CIA adına casusluk yapan İranlı Musevi Mecd'in idama mahkum edildiğini açıklayarak, "Bu kişinin General Kasım Süleymani'nin güzergah ve ikamet bilgilerini CIA ile paylaştığı kesinleşti. Kendisi idama mahkum edildi ve kısa zaman içerisinde uygulanacak" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda ABD'nin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İran'da yargı süreci başlatılmış ve Irak'ta da Süleymani suikastinde ABD ile işbirliği yapmakla suçlanan bazı isimler tutuklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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