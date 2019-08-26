iranlı general: bu çılgın saldırılar siyonist rejimin son çırpınışları

iranlı general: bu çılgın saldırılar siyonist rejimin son çırpınışları

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan'a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.

26.08.2019 10:19
iranlı general: bu çılgın saldırılar siyonist rejimin son çırpınışları

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan'a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.

Tümgeneral Süleymani, "Bu çılgın saldırılar kesinlikle Siyonist rejimin son çırpınışları olacaktır" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA
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