İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Güldürdü
İspanya ile İran arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Son dakikada taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun hareketi izleyenleri güldürdü.
Dünya Kupası B grubu ikinci maçında İspanya ile İran karşı karşıya geldi.
İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin son anlarında ilginç bir olay yaşandı.
İLGİNÇ TAÇ ATIŞI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında taç atışını kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun ilginç denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
TAKLAYI ATTI, TOP ELİNDE KALDI
Topu uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen futbolcu, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı.
İranlı futbolcunun içine düştüğü durum izleyenleri güldürdü.
YORUMLAR (5)
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Böyle gerizekalıları bu kupaya almamalılar :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok dua etti ama olmadı :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çalışılmış bir hareket :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok böyle bir salaklıkCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gerzek şabanCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır