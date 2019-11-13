İranlı eski savcı, toplu idamlarla ilişkisi olduğu iddiasıyla İsveç'te tutuklandı

13.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:32

İran'da 1988 yılında 3 bin civarında sosyalist mahkumun idam edildiği olayla ilişkisi olduğu öne sürülen eski Savcı Hamid Nuri'nin İsveç'te tutuklandığı bildirildi.

İsveç televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 1988'de çoğunluğu Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu olmak üzere 3 bin civarında sosyalist mahkumun idamıyla ilişkili bir İran vatandaşı Stockholm Arlanda Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan İranlının "uluslararası hukuku ihlal" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Haberde 58 yaşında olduğu belirtilen İran vatandaşının ismi açıklanmadı ancak farklı haber kaynaklarında gözaltına alınan kişinin 1988'de İran'da gerçekleştirilen toplu idamlarda rolü olduğu öne sürülen eski Savcı Hamid Nuri olduğu bilgisi verildi.

Nuri'nin avukatı Lars Hultgren'in konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

İran'da 1988 idamları

İran yönetimi, Şah rejimine karşı birlikte hareket ettiği sosyalist ve komünist grupları 1988'de tasfiye sürecine başlamıştı.

Temmuz 1988'de başlayan tasfiye süreci 5 ay sürmüş ve İran'da faaliyet gösteren sosyalist örgütler ve çeşitli komünist parti mensuplarından yaklaşık 3 bin kişi idam edilmişti.

Ahmed Muntazeri, toplu idamlarla ilgili hükümlere ilişkin devrimin önde gelen din adamlarından babası Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri'ye ait bir ses kaydını 2016'da sosyal medyada paylaşmıştı.

Muntazeri, "Ayetullah Muntazeri'nin Hatıraları" kitabında, 15 Ağustos 1988'de "Halkın Mücahitleri" örgütünden 2 bin 800 ila 3 bin 800 kişinin idam edildiğini belirtiyor. Söz konusu idamların İslam hukukuna uygun olmadığını öne süren Muntazeri, dava konusu ses kaydında ise bu idamlardan "İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük cinayeti" şeklinde söz ediyor.

Ahmed Muntazeri, Kasım 2016'da "ulusal güvenlik aleyhinde faaliyet", "gizli ses kaydını yayınlamak" ve "rejim karşıtlığı" suçlamalarıyla 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

İsveç'teki davanın da söz konusu toplu idamlarla ilgili ilk uluslararası dava olması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA