İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil...
İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
30.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:35
İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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