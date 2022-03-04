İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.

KAÇIRILAN İŞ ADAMI KURTARILDI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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