İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler

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İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BEŞİKTAŞ'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı.

İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.

KAÇIRILAN İŞ ADAMI KURTARILDI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş adamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş adamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı iş adamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin olay anında güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin adliyeye sevki


İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, İş Adamı, Polis, Gasp, Güncel, Haberler

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