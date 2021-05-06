İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
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İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı Kendileri polis olarak tanıttıkları turistleri toplamda 1 milyon lira dolandıran 6 kişilik İranlı çetenin "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Çete üyelerinin...

İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Kendileri polis olarak tanıttıkları turistleri toplamda 1 milyon lira dolandıran 6 kişilik İranlı çetenin "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Çete üyelerinin İran'da yankesicilik ile ilgili özel eğitim aldığı ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da hedef aldıkları turistlere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran ve toplamda 1 milyon liralık vurgun yapan 6 kişilik İranlı çetenin "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin İran'da yankesicilik ile özel eğitimler aldığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde İranlı sahte polis çetesine operasyon düzenleyerek gözaltına almıştı. Kendilerini polis olarak tanıtan çetenin hedef aldıkları yabancı turistleri, dolandırdıkları anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı. 10 farklı olaya karışıp toplam 1 milyon lira vurgun yapan İranlı çetenin detayları da ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ev aramalarında çok sayıda polis rozeti, sahte plakalar ve sahte kimlikler ele geçirildiği öğrenildi. Çetenin geçtiğimiz yıllarda çok sayıda olaya karıştığı ve her defasında ekipler tarafından yakalandığında sahte kimlikler ve pasaportlar gösterdiği öğrenildi. Öte yandan Çetenin İran'da "tırnakçılık" ile ilgili özel eğitim aldığı ve İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şahısların polis rozetlerini kullanarak, turistlere polis süsü verdikleri ve üst aramaları yaparak cüzdanlarından el çabukluğuyla saniyeler içinde para çaldıkları öğrenildi. Çetenin, gittikleri döviz bürolarında veya otel gişelerinde tırnakçılık yapacakları zaman polise yakalanmamak için araçlarına sahte plakaları takarak gittikleri tespit edildi.

Göz göre göre parayı çaldı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan, Jadav J., Yasin H., Nadir H., Davud M., Nergiz H. ve Sara C.'nin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çetenin 2018 yılında kaldıkları bir otelde el çabukluğuyla para çalma anları kameralara yansıdı. Şüphelilerden Javad J. otel çalışanının elinden belli bir miktar parayı aldığı, parayı sayarken "tırnakçılık" yöntemiyle hiç bir şekilde anlaşılmadan parayı çalma anı kameralara yansıdı. Javid J. de bunu yaptığı esnada evli olan Yasin H. ve Nergiz H.' nin de otel görevlilerini oyaladığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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