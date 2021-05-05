İranlı diplomata Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşti
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İranlı diplomata Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşti

İranlı diplomata Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

İranlı diplomat Asadullah Asadi'ye Fransa'daki bir toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası, Asadi'nin temyiz hakkından vazgeçmesi üzerine kesinleşti.

İranlı diplomat Asadullah Asadi'ye Fransa'daki bir toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası, Asadi'nin temyiz hakkından vazgeçmesi üzerine kesinleşti.

Belçika'nın Anvers kentindeki mahkemede şubat ayında görülen duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki Asadi, Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak ve bunun için patlayıcı temin etmekle suçlanıyordu.

Asadi'nin avukatı Dimitri de Beco, müvekkilinin temyize gitmeyeceğini açıkladı. Asadi'nin diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunda ısrar ettiğini belirten de Beco, "Müvekkilim, Belçika yargısının kendisini yargılama yetkisine sahip olduğunu kabul etmiyor." dedi.

İranlı diplomatın temyize gitmeme kararıyla 20 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Belçika mahkemesi, terör suçlamalarında diplomatik dokunulmazlık bulunmayacağını savunuyordu.

İran'ın Avusturya'da görevli diplomatı Asadi ile 3 kişi, İran'daki yönetime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütünün önde gelenlerine yönelik terör saldırısı planlamaktan suçlu bulunmuştu.

Asadi, Almanya'da bulunduğu sırada gözaltına alınmış ve saldırı planının yapıldığı belirtilen Belçika'ya iade edilmişti. Asadi'nin dışında 3 İranlının daha yargılandığı dava Anvers kentinde görülüyordu. İranlı diplomat suçlamaları reddederek duruşmalara katılmamıştı. Asadi, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için Belçika'da yargılanmasına karşı çıkıyordu.

İranlı diplomat, Anvers'te yaşayan İran kökenli bir çiftle saldırıyı planlamakla suçlanıyordu. Belçika savcılığı, Asadi'nin bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini savunuyordu. İranlı çiftin arabasında zaman ayarlı bomba bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Asadi hakkındaki davayla ilk kez İranlı bir diplomat AB üyesi bir ülkede yargılanmış oldu. Fransa, Asadi'nin İran istihbarat çalışanı olduğunu iddia ediyordu. İran ise Asadi hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Anvers savcılığı, Asadi'nin İran'da tutuklu bulunan Batılıların serbest bırakılması karşılığında İran'a gönderilmeyeceğine dair Belçika devletinin garantisi bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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