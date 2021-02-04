İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası

04.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:04
İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası

Belçika'da bir mahkeme, Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla yargılanan İranlı diplomat Asadullah Asadi'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belçika'da bir mahkeme, Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla yargılanan İranlı diplomat Asadullah Asadi'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İran'ın Avusturya'da görevli diplomatı Asadi ile birlikte 3 kişi, İran'daki yönetime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütünün önde gelenlerine yönelik terör saldırısı planlamaktan suçlu bulundu.

Asadi, Almanya'da bulunduğu sırada gözaltına alınmış ve saldırı planının yapıldığı belirtilen Belçika'ya iade edilmişti. Asadi'nin dışında 3 İranlının daha yargılandığı dava, Anvers kentinde görülüyordu.

İranlı diplomat suçlamaları reddederek duruşmalara katılmadı. Asadi, avukatı aracılığıyla diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için Belçika'da yargılanmasına karşı çıkıyordu.

İranlı diplomat, Anvers'te yaşayan İran kökenli bir çiftle birlikte saldırıyı planlamakla suçlanıyordu. Belçika savcılığı, Asadi'nin bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini savunuyordu. İranlı çiftin arabasında zaman ayarlı bomba bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Asadi hakkındaki davayla ilk kez İranlı bir diplomat AB üyesi bir ülkede yargılanmış oldu. Fransa, Asadi'nin İran istihbarat çalışanı olduğunu iddia ediyor. İran ise Asadi hakkındaki iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Haziran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:28:29. #1.15#
title