İranlı Din Adamından Öz Eleştiri

İran'ın önde gelen din adamlarından Hüccetulislam Nasır Nakaviyan, halkın artık din adamlarını dinlemediğini belirtti.

İran devrim Lideri Humeyni'nin ailesine yakınlığıyla bilinen "Jamaran" adlı haber sitesine konuşan Nakaviyan, ülkedeki din adamlarını eleştirerek, "Ne yaşandı da halk artık din adamlarını dinlemez oldu?" dedi.

Nasıreddin Şah döneminde (1848-1896) bir din adamının tütünü yasaklamasıyla sarayda dahi tütün içmekten imtina edildiğini hatırlatan Nakaviyan, "O dönemde alimlerin fetvası saray ahalisini dahi etkilerken, bugün halk din adamlarını neden dinlemiyor? Biz ne yaptık ki bu hale geldik?" diye konuştu.

Ayetullah Cevad Amuli'nin geçen nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii ile gerçekleştirdiği bir görüşme sırasında söylediği, "Meydana gelen olaylardan sonra bu halk kıyam ederse bizi denize döker." şeklindeki sözlerini hatırlatan Nakaviyan, "Yaptığımız bazı işler, din adamlarının itibarının zarar görmesine neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaçar Hanedanı Nasıreddin Şah, 1890'da İngilizlerle yaptığı anlaşmayla, tütün endüstrisini (alım, satım, dağıtım, işleme haklarını) tümüyle bu ülkeye tevdi etmişti. İngilizlere tevdi edilen bu imtiyazın İran'a zarar vereceğini düşünen Ayetullah Mirza Hasan Şirazi, ülkede tütünün üretilmesi, kullanılması ve ticaretini yasaklayan bir fetva vermişti.

Önemli yönetim kademelerinde din adamlarının bulunduğu İran'da, din adamlarının halk nezdindeki itibarının azalması, halk ile devlet arasında ayrışma olarak değerlendiriliyor.