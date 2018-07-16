İranlı Danışmalar Esed'in Talebi Üzerine Suriye'de"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, İranlı danışmanların Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in resmi talebi üzerine ülkenin güneyinde bulunduklarını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Ensari başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lübnan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamada, "Ensari, İranlı danışmalar terörle mücadelede destek olmaları için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in resmi talebi üzerine ülkenin güneyinde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Öncelik Suriyeli sığınmacıların dönmesinin sağlanması

İran'ın Suriye'deki varlığını, Şam, Tahran arasındaki koordinasyon ve Suriye'nin ihtiyaçları çerçevesinde belirleneceğini kaydeden Ensari, kendilerine göre şu dönemde mutlak öncelik Suriyeli sığınmacıların güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Ensari, yakında 3 garantör ülke, Birleşmiş Milletler, Suriye Devleti'nin temsilcileri ve muhalif tarafların katılımı ile Rusya'nın Soçi kentinde Astana görüşmelerinin onuncu aşamasının gerçekleşeceğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ensari, Suriye krizine uygun siyasi çözümün hızlandırılmasının sadece Suriye Devleti değil, tüm bölge için faydalı olacağına dikkati çekti.