İranlı çift Taksim'de ilgi odağı oldu

İSTANBUL (İHA) - İran vatandaşı olan genç çift, İstanbul'da dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarını Taksim'de çektiren çift, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İran vatandaşı genç çift dünyaevine girmek için İstanbul'u tercih etti. Düğün fotoğraflarını ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çektiren çift, caddede dolaşan turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimileri genç çifti izlerken, kimi de o anları cep telefonuyla kaydetti. Oradan geçmekte olan bir grup ise genç çifti alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu. - İSTANBUL