İranlı Büyükelçi, İran-Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri doğruladı
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İranlı Büyükelçi, İran-Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri doğruladı

İranlı Büyükelçi, İran-Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri doğruladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Riyad ile Tahran yönetimi arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bağdat yönetiminin İran ile Suudi Arabistan arasında arabulucu olduğunu belirten Mescidi, Irak'ın arabuluculuğundan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Büyükelçi Mescidi, "İran'ın sorun yaşadığı ülkeler ile yakınlaşmasında Bağdat yönetiminin arabulucu olmasını destekliyor ve bundan memnunuz" dedi.

Görüşmelerden henüz sonuç alınamadı

Tahran yönetimi ile Riyad arasındaki görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadığını belirte Mescidi, "Görüşmelerde dikkate değer bir ilerleme henüz sağlanamadı. Öncelikle pratik adımlar görmemiz gerekiyor. Ancak tüm taraflar bu görüşmeyi olumlu karşıladı" şeklinde konuştu.

İngiliz Financial Times gazetesi, Tahran ve Riyad yönetiminin 9 Nisan'da Bağdat'ta diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek için görüştüklerini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Riyad yönetimi ile görüşmeleri doğrulayan veya yalanlayan bir ifade kullanmazken, Suudi Arabistan ile görüşmeleri her zaman olumlu karşıladıklarını belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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