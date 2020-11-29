İranlı bilim adamının suikastı "istihbarat zaafı" tartışmalarına yol açtı
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İranlı bilim adamının suikastı "istihbarat zaafı" tartışmalarına yol açtı

29.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:09
İranlı bilim adamının suikastı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fahrizade suikastının, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dünyanın daha az gerilimli bir düzene kavuşma ihtimalinden rahatsız olanlar tarafından gerçekleştirildiğini savunan Rebii, saldırının amacının da "Toplumun huzuru ve bölgenin güvenliğini bozmak, insanları ümitsizliğe sevk etmek, Tahran'ın güttüğü stratejisinde kafa karışıklığı meydana getirmek ve İran'ı düşman tarafından tasarlanan sahada oynamaya zorlamak" olduğunu kaydetti.

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İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının İran'ın en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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