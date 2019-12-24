İranlı Bakan Cehromi: "Türkiye ve İran ilişkilerini geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip"

24.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:56

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Türkiye ve İran'ın ilişkileri geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, dijital teknoloji alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Cehromi, "Türkiye-İran Bilişim ve İletişim Alanlarında İşbirliği Çalışma Grubu Birinci Toplantısı" için Tahran'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile bir araya geldi.

Görüşmenin iki ülkenin ortak hedefleri için motivasyon sağladığını belirten Cehromi, "Türkiye ve İran ilişkilerini geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip. Tarım ve sanayi alanında çok iyi bir iş birliği var ve gelecek dijital teknolojidedir." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile ay başında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı görüşmeye de değinen Cehromi, D-8 İletişim Grubu Toplantısı için davet aldığını ve Türkiye'de yapılması planlanan bu toplantıya katılacağını bildirdi.

Cehromi, "İki ülke arasında bilişim teknolojileri alanındaki ortak komisyon toplantılarını hızlıca yapabileceğimizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA