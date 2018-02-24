İranlı Aile "9 Lira Fazla Ücret Aldın" Deyip, Taksim Meydanı'nda Taksiciyi Darp Etti
Kendilerinden 9 lira fazla ücret aldığını iddia eden İranlı aile Taksim Meydanı'nda bindikleri taksinin şoförünü darp etti. Yaşananlar anbean kayda alındı.
İstanbul'da İran Konsolosluğu'ndan taksiye binerek Taksim'e gelen İranlı aile, fazla ücret istediğini iddia ettikleri taksiciye meydan dayağı attı. Taksim Meydanı'nda yaşanan fazla ücret tartışması, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
ÜCRETE İTİRAZ ETTİLER
İstanbul'a turist olarak gelen İranlı bir aile, İran Konsolosluğu'ndan Taksim Meydanı'na çıkmak içen taksiye bindi. Kısa sürede Taksim'e gelen aileden taksicinin 25 TL ücret istemesi İranlı aileyi çileden çıkardı. Ücretin fazla olduğunu iddia eden aile ile taksici arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışma sırasında aile daha önce taksiye binerek geldikleri zaman 16 TL ödediklerini söyleyerek ücrete itiraz etti.
TAKSİCİYE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR
İranlı aile Taksim Meydanı'nda bulunan polislerden taksicinin fazla para aldığını söyleyerek yardım istedi. Parayı verdiği sırada taksiciyle İranlı aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İranlı kadınlar taksiciye çantalarıyla vurarak meydan dayağı atarken, yardıma ise çevrede bulunan esnaf koştu. Daha sonra araya giren polisler iki tarafı ayırırken, İranlı aile üyeleri taksicinin uzun yoldan getirip fazla ücret aldığını söyleyerek şikayette bulundu.
YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
Olayın ardından aldatıldığını ve darp edildiğini belirten İranlı aile ile Taksici S.K. ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
-
biri senin yalan söylemediğini ne bilelim sen doğrucu davutmusunCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Gecen gun 4 kisilik bir turist gurubu bostancida sabiha gokcene gitmek icin bir taksi cevirdiler ve taksiye tahminen kaca gider diye sordular.ben kenardaydim , onlari izledim.taksici 400 tl ddedi.sonra benim izledigimi gordu.ne bakiyon lan gibi bir cumle etti.turistlere ben fransizca bilip bilmediklerini sordum.biri biliyormus.konustuk.bu adam size fazla fiyat soyluyor dedim.ve binmediler.taksici benimle ne konustun vazgectiler diye atistik.malesef cogu boyle.gerci bu olayda cagaloglCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
-
Türkiye de aile arasında büyük sorunlar oluyor Türkiye de kriz kapıdaCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
-
Turkiyedeki herkes dolandirici olmus ben turkiyeye gitti zaman yurt disinda alis verise gitmiyorum dolandirilacam diyeCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
rambo efendi 9liraya dolandicimi olunuyoCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır