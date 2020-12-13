İranlı 225 milletvekili, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı
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İranlı 225 milletvekili, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı

13.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:58
İranlı 225 milletvekili, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle kınama mektubu yayımladı

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımladı.

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı 225 milletvekilinin imzaladığı metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu metinde ayrıca, İran topraklarında yaşayanların tek bir millet ve ayrılamaz bütün olduğu yazıldı.

İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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