İran, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttırıyor
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İran, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttırıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 55 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olduklarını belirterek bu sayının kısa zamanda 120 kilograma yükseleceğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 55 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olduklarını belirterek bu sayının kısa zamanda 120 kilograma yükseleceğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer faaliyetler ve uranyum zenginleştirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kemalvendi, İran Meclisinin "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adıyla aldığı karar sonrası uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesi işlemine başladıklarını hatırlattı. Kemalvendi, "Meclisin aldığı karar, yüzde 20 oranındaki zenginleştirilmiş uranyumdan 120 kilogram elde etmek. Biz alınan karar sonrası bu işleme hızlı bir şekilde başladık" dedi.

Alınan karar sonrası şu ana kadar 55 kilogram yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde ettiklerini belirten Kemalvendi, bu sayıyı kısa zamanda Meclisin belirlediği hedefe çıkaracaklarını duyurdu. Kemalvendi, "Yolun yarısını geride bıraktık. Bu şekilde devam etmemiz halinde Meclisin belirlediği 120 kilogram uranyum hedefine 8 aydan önce ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"YENİ NESİL GELİŞTİRİLMİŞ SANTRİFÜJLERE SAHİBİZ"

Nükleer anlaşma sonrası uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj sayısının azaldığı yönündeki eleştirilere değinen Kemalvendi, "Santrifüj sayımız azalmış olabilir. Ancak bugün yeni nesil geliştirilmiş santrifüjlere sahibiz. Geliştirdiğimiz IR6 santrifüjleri sayesinde uranyum zenginleştirme kapasitemiz 8 kat arttı" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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