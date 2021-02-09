İran Yüksek Yargı Erki Başkanı Reisi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Zeydan'la görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran Yüksek Yargı Erki Başkanı Reisi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Zeydan'la görüştü

09.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:24
İran Yüksek Yargı Erki Başkanı Reisi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Zeydan'la görüştü

İran Yüksek Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Erki Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

İran Yüksek Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Erki Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Başkentte gerçekleşen görüşme sonrası Reisi ile Zeydan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Zeydan, görüşme sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Irak ile yargı ve yasama alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyleyen Reisi de, Irak'taki Şii kutsal mekanlara gelen İranlı ziyaretçilerin durumuyla yargı alanındaki yolsuzlukla mücadeleyi değerlendirdiklerini kaydetti.

Reisi, "Irak ile yolsuzluklarla mücadele, mahpusların karşılıklı teslim edilmesi ve yargı alanında iş birliği konusunda üç ortak mutabakat zaptı imzaladık." dedi.

Dün Bağdat'a gelen Reisi, Süleymani ve Mühendisi'nin 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürüldüğü yere giderek orada basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Merve Dizdar Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Yüksek Yargı Erki Başkanı Reisi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Zeydan'la görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:44:35. #1.14#
title