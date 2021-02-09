İran Yüksek Yargı Erki Başkanı Reisi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Zeydan'la görüştü

İran Yüksek Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Erki Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

İran Yüksek Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Erki Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Başkentte gerçekleşen görüşme sonrası Reisi ile Zeydan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Zeydan, görüşme sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Irak ile yargı ve yasama alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyleyen Reisi de, Irak'taki Şii kutsal mekanlara gelen İranlı ziyaretçilerin durumuyla yargı alanındaki yolsuzlukla mücadeleyi değerlendirdiklerini kaydetti.

Reisi, "Irak ile yolsuzluklarla mücadele, mahpusların karşılıklı teslim edilmesi ve yargı alanında iş birliği konusunda üç ortak mutabakat zaptı imzaladık." dedi.

Dün Bağdat'a gelen Reisi, Süleymani ve Mühendisi'nin 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürüldüğü yere giderek orada basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp