İran, yolcu uçağına taciz girişimini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne şikayet etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

İran, yolcu uçağına taciz girişimini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne şikayet etti

İran Sivil Havacılık Kurumu, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişimi nedeniyle ABD'yi Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna şikayet etti.

İran, yolcu uçağına taciz girişimini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne şikayet etti
24.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:56

İran Sivil Havacılık Kurumu, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişimi nedeniyle ABD'yi Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna şikayet etti.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişiminin kabul edilemez olduğu belirtilerek Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna resmi şikayette bulunulduğu ifade edildi. Mahan Air yolcu uçağının Tahran İmam Humeyni Havaalanı'na iniş yapmasıyla birlikte resmi incelemenin başlatıldığı belirtilirken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılı raporun yayımlanacağı aktarıldı. Taciz girişiminin uluslararası kurallara aykırı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk Müşaviri Leyla Cenidi de dün gece İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişiminin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Konunun takipçisi olacağız" dedi. Cenidi, yolcu uçağına yönelik üçüncü bir ülkenin hava sahasında taciz girişiminin sivil havacılık kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hessameddin Ashena ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi liderlerinin hayatını sevenler, bizim yolcularımızın canlarıyla oynamasınlar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tahran-Beyrut seferi yapan İran'a ait Mahan air yolu uçağına dün gece Suriye hava sahasında 2 savaş uçağı taciz girişiminde bulunmuştu. İran medyası, ABD'ye ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının tacizi nedeniyle yolcu uçağının acil iniş yaptığı ve bu sırada bazı yolcuların yaralandığını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı ilk açıklamada ABD'yi uyararak, "Eğer yolcu uçağının İran'a dönüşü sırasında yeniden bir olay yaşanırsa bundan ABD'yi sorumlu tutacağız" dedi.

Suriye hava sahasında taciz edilen uçağın, Beyrut seferini tamamladıktan sonra Tahran'a geri dönüş yaptığı açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Magazin
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu Ekonomi
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Sultan Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Ayasofya Beşiktaş Cuma Namazı
Şu an buradasınız: İran, yolcu uçağına taciz girişimini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne şikayet etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:22:50. #1.14#
title