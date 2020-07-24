İran, yolcu uçağına taciz girişimini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne şikayet etti İran Sivil Havacılık Kurumu, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişimi nedeniyle ABD'yi Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna şikayet etti.

İran Sivil Havacılık Kurumu, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişimi nedeniyle ABD'yi Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna şikayet etti.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişiminin kabul edilemez olduğu belirtilerek Uluslararası Sivil Havacılık Kurumuna resmi şikayette bulunulduğu ifade edildi. Mahan Air yolcu uçağının Tahran İmam Humeyni Havaalanı'na iniş yapmasıyla birlikte resmi incelemenin başlatıldığı belirtilirken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılı raporun yayımlanacağı aktarıldı. Taciz girişiminin uluslararası kurallara aykırı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk Müşaviri Leyla Cenidi de dün gece İran'a ait yolcu uçağına yönelik taciz girişiminin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Konunun takipçisi olacağız" dedi. Cenidi, yolcu uçağına yönelik üçüncü bir ülkenin hava sahasında taciz girişiminin sivil havacılık kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hessameddin Ashena ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi liderlerinin hayatını sevenler, bizim yolcularımızın canlarıyla oynamasınlar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tahran-Beyrut seferi yapan İran'a ait Mahan air yolu uçağına dün gece Suriye hava sahasında 2 savaş uçağı taciz girişiminde bulunmuştu. İran medyası, ABD'ye ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının tacizi nedeniyle yolcu uçağının acil iniş yaptığı ve bu sırada bazı yolcuların yaralandığını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı ilk açıklamada ABD'yi uyararak, "Eğer yolcu uçağının İran'a dönüşü sırasında yeniden bir olay yaşanırsa bundan ABD'yi sorumlu tutacağız" dedi.

Suriye hava sahasında taciz edilen uçağın, Beyrut seferini tamamladıktan sonra Tahran'a geri dönüş yaptığı açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA