İran yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenah'ı test etti
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İran yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenah'ı test etti

01.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:50
İran yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenah'ı test etti

İran Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.

İran Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti.

Hüseyni, Zülcenah adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini aktardı.

Bu uzay testinin en önemli kazanımının 750 ton itme gücüne sahip olan ve katı yakıtla çalışan en güçlü motorunun elde edilmesi olduğunu kaydeden Hüseyni, bu denemede yüksek teknolojinin kullanıldığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen Simurg'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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