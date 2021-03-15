İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
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İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı

15.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:14

Yürüttüğü füze programı nedeniyle Batılı ülkelerle gerginlik yaşayan İran, yeni 'füze kentini' tanıttı.

Yürüttüğü füze programı nedeniyle Batılı ülkelerle gerginlik yaşayan İran, yeni 'füze kentini' tanıttı.

İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın öncülüğünde inşa edilen yeni bir "yeraltı füze kentinin"görüntülerini yayınladı.Yeni yeraltı füze kentinin açılışına İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri ve bazı diğer üst düzey askeri komutanlar katıldı. Yeri açıklanmayan yeni füze kentinin açılış töreninde, Devrim Muhafızları'nın kullanımına yönelik yerel imkanlarla geliştirillen yeni füze sistemlerinin teslim edildiği belirtildi.

YENİ SİSTEMLER HAREKET HALİNDEYKEN ATEŞLEYEBİLİYOR

Geliştirilen yeni bir füze sisteminde, füzenin ateşlendikten sonra hedefini değiştirme teknolojisine sahip olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri yaptığı konuşmada, ' Yeni füzelerin menzili geçmiş füzelere göre değişmiştir. Yeni sistemler hareket halindeyken ateşlenebiliniyor' diye konuştu.

İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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