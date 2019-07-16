İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı

İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı fakat konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Paris Sciences Politiques Üniversitesi'nde görevli akademisyen Adilhah'ın Fransa konsolosluğu çalışanlarıyla görüşme talebi reddedildi.

İran'ın Mizan Haber Ajansı'na göre, yargı sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bahsettiği çifte vatandaşlığa sahip Adilhah'ın geçen ay gözaltına alındığını doğruladı: "Kendisi son zamanlarda gözaltına alınan kişilerden. Dosyanın mahiyeti sebebiyle şu anda bilgi verilmesi uygun değil ancak gözaltına alındığını teyit ediyorum." Euronews.com'da Görüntüle