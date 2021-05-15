İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Cumhurbaşkanlığına aday
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İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Cumhurbaşkanlığına aday

İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Cumhurbaşkanlığına aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Reisi, adaylık başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yolsuzluk, pahalılık ve fakirlikle mücadele için aday olduğunu ifade etti. Reisi, "Şu anki hükümet mevcut fiili durumu değiştirebilecek güçte değil. İşsizlik, fakirlik ve pahalılığa karşı insan kayıtsız kalamıyor. Ben kendimi siyasi partilere değil, yolsuzluk ve fesada karşı rakip görüyorum" dedi.

Ülke siyasetinde hiçbir çıkmazın olmadığını ve herkesten seçimlere katılmasını isteyen Reisi, "Hali hazırda benim ağır bir sorumluluğum var. Bu kapsamda başka bir ismin meydana çıkarak aday olmasını istedim. Ancak seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte halktan ve yetkililerden gelen isteğe kayıtsız kalamadım. Yürütme organı, Yargı Erkinden daha fazla öneme sahip" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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