İran Yargı Erki Başkanı Reisi, cumhurbaşkanı adayı oldu
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İran Yargı Erki Başkanı Reisi, cumhurbaşkanı adayı oldu

İran Yargı Erki Başkanı Reisi, cumhurbaşkanı adayı oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhafazakar kanadın adayı oldu.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhafazakar kanadın adayı oldu.

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında olan seçim merkezinde kayıt yaptıran Reisi, burada gazetecilere vaatleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Seçimlere bağımsız bir şekilde girdiğini belirten Reisi, "Yolsuzlukların ve başarısızlıkların rakibiyim. Cenahların rakibi değilim. İnsanların geçim sıkıntısı ve ekonomik durumu görünce ciddi kaygılar oluşuyor." dedi.

Reisi Yargı Erki'nin de önemli bir kurum olduğunu ancak yürütmenin öncelikli olduğunu dile getirerek, "Planım seçimlere girmeme yönündeydi ancak şartlar öyle bir hale geldi ki bu halk için sorumluluk almaktan kaçmak anlamına gelecekti." diye konuştu.

Reisi'nin yanı sıra eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de adaylık başvurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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