İran, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla ABD'de tutuklanan vatandaşlarının salıverilmesini istedi
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İran, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla ABD'de tutuklanan vatandaşlarının salıverilmesini istedi

İran, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla ABD'de tutuklanan vatandaşlarının salıverilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, taraflarını nükleer anlaşmaya döndürmek amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmeler sürerken, ABD'de "haksız nedenlerle" tutuklanan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

İran, taraflarını nükleer anlaşmaya döndürmek amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmeler sürerken, ABD'de "haksız nedenlerle" tutuklanan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile tutuklu takası yapılması için her zaman farklı fikirlerin gündeme geldiğini ve sürecin diplomatik yollarla sürdürüldüğünü belirtti.

Rebii, "Biz, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlandıkları için ABD'de haksız şekilde tutuklanan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

ABD'de kaç İranlının tutuklu olduğuna dair bilgi vermeyen Rebii, ABD'de hüküm giymiş vatandaşlarının, İran'daki Amerikalı mahkumların sayısından fazla olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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