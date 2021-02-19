İran yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacağını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptırımlar kaldırılmadan nükleer anlaşma konusunda ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacaklarını bildirdi.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 5+1 ülkeleri ile İran'ın katılacağı bir toplantı için hazır olduğunu açıklamasına karşılık Washington'un nükleer anlaşmadan çekildiği için söz konusu toplantılarda yer alamayacağını açıkladı.

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Hatibzade, bu gerçekleşirse İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti.

Hatibzade, "ABD nükleer anlaşmadan çekildiği için 5+1 yoktur. Şu anda yalnızca İran ile 4+1 var." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Birliğinin (AB) organize edeceği ve 5+1 ülkeleri ile İran'ın yer alacağı bir toplantıya hazır olduklarını açıklamıştı.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun