İran, vurduğu yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İran, vurduğu yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdi

İran 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurduğu Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdiğini açıkladı.

İran, vurduğu yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdi
18.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:55

İran 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurduğu Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdiğini açıkladı.

Cuma günü gönderilen cihaz Pazartesi günü incelemeye alınacak.

Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Başlangıçta uçağı düşürmediklerini açıklayan İran, Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin ellerinde bu yönde bilgiler olduğuna dair açıklamalarının ardından uçağı yanlışlıkla düşürdüklerini duyurmuştu.

Uçağın bir füze zannedildiğini açıklayan yetkililer, bunun bir kaza olduğunu duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de olaydan "affedilemez bir kaza" olarak bahsetmişti.

Olay sırasında İran'ın hava savunma sistemleri, İranlı general Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından en üst seviyeye çıkarılmıştı.

Kara kutu neden önemli?

Kara kutuda uçağın sistemlerine ve kurduğu iletişime dair önemli veriler bulunuyor.

İran daha önce kara kutunun incelenmesini, uçakta hayatını kaybedenlerin vatandaşı olduğu ülkelerle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle geciktirmişti.

Uluslararası havacılık kurallarına göre İran'ın soruşturmayı yönetme hakkı bulunuyor. Fakat soruşturmalara üretici şirketler de dahil oluyor ve uzmanlar yalnızca birkaç ülkenin elinde kara kutuları inceleyebilecek teknolojilerin bulunduğunu söylüyor.

İran kara kutuyu, uçağın üreticisi olan Boeing'in merkezinin bulunduğu ABD'ye göndermeyi reddetmişti.

Artık kara kutu Fransa'da, Fransız uzmanlar tarafından incelenecek. Uçakta 55 vatandaşını kaybeden Kanada'nın yanı sıra Ukrayna da Fransa'ya inceleme heyeti gönderecek.

İran neden hava sahasını kapatmamıştı?

İran uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü söylese de Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu tür açıklamalara inanmak için erken olduğunu ve uluslararası soruşturmaların sonucunu görmek istediklerini söyledi.

İran yetkilileri, olayda sorumluluğu bulunan altı kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İran'ın neden hava sahasını sivil uçuşlara kapatmadığı da tartışma konusunu olmuştu.

Kanada merkezli CBC News'in kısa süre önce edindiği bir ses kaydına göre İran hava sahasını açık tutarak, Irak'taki ABD üssüne düzenlemeyi planladıkları saldırıyı gizlemek istedi.

İran Dışişleri Bakanı Vekili Muhsin Baharvand, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin ailesi ile İran'daki soruşturmayı yürüten Hasan Rezaeyfar arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın gerçek olmadığını ve kanıt olarak kullanılamayacağını söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 3. Sayfa
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı Dünya
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı Magazin
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten sözler
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Karim Benzema Erzurumspor'un şampiyonluğunu, Nusret'i etiketleyerek kutladı
Karim Benzema Erzurumspor'un şampiyonluğunu, Nusret'i etiketleyerek kutladı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Adem Ljajic Caner Erkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Togg Çocuk Fahrettin Koca Erzurumspor Kulübü
Şu an buradasınız: İran, vurduğu yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 23:55:39. #1.15#
title