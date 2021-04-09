İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi
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İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana toplantısının ardından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana toplantısının ardından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Zarif, toplantıdan sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yaptırımların nükleer anlaşmaya ters olduğunu ve tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) riayet etmeyi öngören mantıklı bir yol öneriyor. Önce, krizin nedeni olan ABD tüm yükümlülüklerine dönmeli. İran da hızlı doğrulamanın ardından karşı adımını atacak."

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını ele aldı.

Taraflar ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti. Bugün devam eden toplantıların gelecek hafta da süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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