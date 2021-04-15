İran: Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmezse, görüşmelere son vereceğiz
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İran: Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmezse, görüşmelere son vereceğiz

Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
İran: Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmezse, görüşmelere son vereceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmemesi durumunda görüşmelere son vereceklerini söyledi.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmemesi durumunda görüşmelere son vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, "İki gündür heyetler arası yoğun görüşmeler gerçekleşti. Bir kez daha ortak komisyon toplantısı bugün resmen başlayacak." dedi.

Arakçi, müzakerelerin yüzeysel olmaması gerektiğine işaret ederek, "Eğer görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydedilirse devam edeceğiz. Aksi takdirde son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.

Taraflar, ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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