İran: Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya her zamankinden daha yakınız - Haberler
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İran: Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya her zamankinden daha yakınız

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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İran: Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya her zamankinden daha yakınız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti.

Bakıri, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Nihai anlaşma için müzakere ortaklarının gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Uzlaşmazlıktan kaçınmalı ve son 4 yıldan ders almalılar. Onlar için ciddi kararlar alma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Nükleer, Viyana, Medya, İran, Güncel, Haberler

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