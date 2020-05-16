İran ve Venezuela'nın ticaretini engellemek isteyen ABD'ye Tahran'dan yanıt
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İran ve Venezuela'nın ticaretini engellemek isteyen ABD'ye Tahran'dan yanıt

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin itirazlarına aldırış etmeden İran ile Venezuela arasındaki ticari ilişkileri sürdüreceklerini söyledi.

İran ve Venezuela'nın ticaretini engellemek isteyen ABD'ye Tahran'dan yanıt
16.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:46

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin itirazlarına aldırış etmeden İran ile Venezuela arasındaki ticari ilişkileri sürdüreceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün haberine göre, Rebii, ABD'nin İran ile Venezuela arasındaki karşılıklı ticarete ilişkin itirazlarını değerlendirdi.

İran ve Venezuela'nın iki bağımsız ülke olduğunu belirten Rebii, "Venezuela ve İran'ın ticari ilişkileri devam edecektir. Sattığımız mal karşılığında mal alıyoruz. Bu ticaret kimseyi ilgilendirmez." dedi.

Rebii, "Petrolümüzü satmak zorundayız ve bunu yapacak araçlara sahibiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Karayipler'e savaş gemilerini yolladığı iddiası

Öte yandan İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayipler'e gönderdiği iddia edildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, ABD'nin P8-Poseidon devriye uçağıyla birlikte USS Detroit, USS Lassen, USS Preble ve USS Farragut adlı savaş gemilerini Karayipler'e yönlendirdiği tespit edildi.

Haberde, askeri ve siyasi analistlerin, uluslararası sularda İran tankerlerine yapılacak müdahalenin ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimlerde tekrar başkan seçilme şansını tehlikeye atabilecek tepkilerin fitilini ateşleyeceğine ilişkin görüşlere yer verildi.

ABD, yaptırım uyguladığı Venezuela ve İran arasındaki ticareti engelleme çabasında

OPEC üyeleri İran ve Venezuela'nın petrol sektörleri, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle zarar gördü.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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