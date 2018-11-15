İran ve Uzak Doğu Gibi Ülkelere Yönelik Tanıtımlarımızı Artırmalıyız"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "İlimize ve bölgemize ilgi gösteren İran ve Uzak Doğu gibi çeşitli ülkelere yönelik tanıtımlarımızı artırmalıyız. Yeni turizm sezonu için de planlarımızı şimdiden yapmalıyız." dedi.

Ustaoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen "İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, turizm alanında hizmet sektörü standartlarının eğitimlerle yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Turizmin önemli bir sektör olduğunu aktaran Ustaoğlu, şöyle dedi:

"İdare olarak bizler turizm konusunda ilimize dinamizm katmak için elimizi taşın altına koyup, her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Turizm sektörü bıçak sırtı gibi bir sektördür. En ufak bir imaj zedelenmesinde bir anda kesilebilir. Turizm alanında ziyaretçiler güvensizlik duyduklarında elimizden, avucumuzdan kayıp gidebilir. Bizim burada hizmet sektöründe standardımızı çok yüksek tutmamız gerekiyor."

Ustaoğlu, müşteri memnuniyetinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle müşteri memnuniyetini yüksek tutacak müşteri ile iletişim halinde olan esnafımızın bu kültürünün üst düzeye çıkması lazım. Bu sektörün içine taksi şoförü de garson da girer. Bizim yerelde ki turizm okullarımız çok önemli. Hizmet sektöründeki eksik yanlarımızı eğitimlerle güçlendirebiliriz. En önemli potansiyelimiz yereldeki turizm okullarımızdır. Gelişmiş ülkelerin hangi sektörüne bakarsanız bakın kendi okullarını kurduklarını görürüz. Turizm alanında ara kademe elemanlarını iyi yetiştirmeliyiz."

Tanıtımlara ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Ustaoğlu, "EMİTT gibi uluslararası fuarlara katılım konusunda karar vermeliyiz. Ekonomik dar boğaz sürecinde ilimize ve bölgemize ilgi gösteren İran ve Uzak Doğu gibi çeşitli ülkelere yönelik tanıtımlarımızı artırmalıyız. Yeni turizm sezonu için de planlarımızı şimdiden yapmalıyız." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da turizmin önemli olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki turizm yılına çok farklı hazırlanılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından turizm alanında karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, otel yöneticileri, acente sahipleri ve diğer turizm paydaşları da katıldı.