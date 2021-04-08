İran ve Tacikistan savunma alanında mutabakat zaptı imzaladı

İran ve Tacikistan arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran ve Tacikistan arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, resmi ziyaret için İran'da bulunan Tacikistan Savunma Bakanı Şir Ali Mirza mevkidaşı Emir Hatemi ile görüştü.

Görüşmenin ardından savunma alanında mutabakat zaptı imzalandı.

İranlı Bakan Hatemi, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek "Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili anlaşmaya vardık." dedi.

Tacikistan Savunma Bakanı Mirza da görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığına vurgu yaptı.

Mirza, "Bölgede güvenliğin artırılması ve terörist gruplarla mücadelenin, bölgesel iş birliğinin genişletilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. İş birliğinin iki ülkenin güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Demir