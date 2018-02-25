İran ve Suriye Doğu Guta'ya Yönelik Taarruza Devam Edecek"

İranlı Tesnim Haber Ajansı'nın İran Silahlı Kuvvetleri Komutanı Muhammed Bakeri'nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, İran ve Suriye güçleri Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uyacak ancak Doğu Guta'da muhaliflerle savaşmaya devam edecek.