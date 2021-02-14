İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek
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İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek

14.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:06
İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyecek

İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenleneceği bildirildi.

İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenleneceği bildirildi.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet medyasına yaptığı açıklamada Rusya ile ikinci askeri tatbikatı gerçekleştireceklerini belirtti.

Tatbikatın Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki güvenliğin kalıcı hale getirilmesi amacıyla düzenleneceğini aktaran Seyyari, "Rusya'nın güçlü deniz kuvvetleri ile İran Ordusu ve Devrim Muhafızları arasındaki tatbikat açık bir mesaj taşıyor. Ülkemiz devrimden bu yana birçok tehditle karşı karşıya kalmıştır ve düşmanlarımız muhtelif planlar hazırlamıştır." ifadelerini kullandı.

Askeri tatbikatın ay içinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. İran, Rusya ve Çin, 27-29 Aralık 2019'da Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenlemişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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