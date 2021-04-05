İran ve Özbekistan, Afganlar arası müzakereleri destekliyor
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İran ve Özbekistan, Afganlar arası müzakereleri destekliyor

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
İran ve Özbekistan, Afganlar arası müzakereleri destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Afganistan'ın sosyo-ekonomik yeniden inşasını ve doğrudan Afganlar arası müzakereleri destekledikleri açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Afganistan'ın sosyo-ekonomik yeniden inşasını ve doğrudan Afganlar arası müzakereleri destekledikleri açıkladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, resmi ziyaret kapsamında Taşkent'te mevkidaşı Kamilov ile bir araya geldi. Zarif ve Kamilov, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari konular hakkında fikir alıverişinde bulundu.

İki bakan, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına ve ticari-ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik projeleri gözden geçirdi.

Zarif ve Kamilov, doğrudan Afganlar arası müzakereleri ve Afganistan'ın sosyo-ekonomik yeniden inşasını tam olarak desteklemek için yürüttüğü yapıcı çalışmalarını takdir ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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