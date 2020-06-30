İran ve Katar Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

İran ve Katar Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
30.06.2020 00:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:33

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Zarif ile Al Sani arasında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler görüşüldü.

İran haber ajansı IRNA'ya göre ise ikilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren meseleler, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ve İran ile Katar arasındaki Ortak Ekonomi Komitesi'nin 7. dönem toplantısıyla ilgili meseleler ele alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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