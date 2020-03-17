İran ve Irak'a komşu Şemdinli'de başkandan 'gelenleri bildirin' çağrısı HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaparken Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da İran ve Irak'a komşu olan ilçede, vatandaşları yurt dışından yasal olmayan yollarla ilçeye gelenlerin hemen bildirilmeleri konusunda uyardı.

HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaparken Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da İran ve Irak'a komşu olan ilçede, vatandaşları yurt dışından yasal olmayan yollarla ilçeye gelenlerin hemen bildirilmeleri konusunda uyardı.

Şemdinli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün sabah saatlerinde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede hizmet veren tüm resmi kurumlar başta olmak üzere toplu taşıma, park ve bahçelerde dezenfekte çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Tahir Saklı, bugün sabah itibariyle ilçe genelinde toplu taşıma, resmi kurumları, park ve bahçeleri dezenfekte ettiklerini ve bununla ilgili önlemlerin devam ettiğini söyledi.Şemdinli ilçesinin Irak ve İran'a sınır olmasına dikkat çeken Başkan Saklı, "Özellikle ilçemizin geneline sesleniyorum. Malum ilçemizin bir tarafı Irak, bir tarafı İran. Bunun için ilçeye dışardan gelenleri hemen ilgili birimlere bildirmelerini önemle rica ediyorum. Çünkü bu gelenler belki virüsü taşıyordur. Fakat henüz yansımamıştır. Bunun için kim olursa olsun. Bir yakınınız, bir dostunuz bile olsa mutlaka ilgili birime bildirmemiz lazım. Aksi takdirde hastalık ilçemize bulaşır. Bu defa çok daha vahim sonuçlarla karşı karşıya kalırız" dedi.

Kaynak: DHA