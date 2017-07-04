İran ve Ikby Arasındaki "Su Krizi"

İran, Irak topraklarına akan ve ani bir şekilde tamamen kestiği "Küçük Zap Suyu'nu" tekrar açtı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid, bazı yerel televizyonlara yaptığı açıklamada, İran'ın ramazan bayramının 1'inci gününden beri kestiği suyu tekrar açtığını bildirdi.



İran, IKBY'nin Süleymaniye vilayetinden geçip Kerkük ve daha sonra Irak'ın iç kesimlerine doğru akan Küçük Zap Suyu'nu hiçbir gerekçe göstermeden kapatmıştı.



Söz konusu suyun kesilmesinden dolayı, Süleymaniye'ye bağlı Keladize ilçesindeki yaklaşık 90 bin kişinin sussuz kaldığı, birçok balık ve çiftliklerin zarar gördüğü belirtilmişti.