İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!

Jeopolitik risk algısındaki artış ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair endişeler küresel piyasalarda negatif hava estiriyor.

İran ve G-20 stresi dolar sattırıyor!

Jeopolitik risk algısındaki artış ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağına dair endişeler küresel piyasalarda negatif hava estiriyor. Altın, Frank, hatta bitcoin yatırımcının yeni adresi... Evrim Küçük'ün haberi...

Kaynak: Dunya.com

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