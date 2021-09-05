İran ve Fransa liderlerinden ikili ve bölgesel iş birliğini güçlendirme vurgusu
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İran ve Fransa liderlerinden ikili ve bölgesel iş birliğini güçlendirme vurgusu

İran ve Fransa liderlerinden ikili ve bölgesel iş birliğini güçlendirme vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında ikili ve bölgesel iş birliği konusunda yeni bir sayfa açılması konusunda mutabık kaldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında ikili ve bölgesel iş birliği konusunda yeni bir sayfa açılması konusunda mutabık kaldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakereler ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Tahran ile ikili ilişkileri artırmak istediklerini belirten Macron, "İran ile ikili ve bölgesel ilişkilerde ve iş birliğinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz." dedi.

İranlı mevkidaşı ile görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmelere de değinen Macron, Afganistan'da halkın iradesiyle kurulacak bir hükümeti destekleyeceklerini ve Taliban'ın da insan hakları gibi konulara ve uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelerin de devam etmesini umduğunu belirtti.

Lübnan'daki duruma da değinen Macron, bu ülkede güçlü ve verimli bir hükümetin oluşturulması için Fransa ve İran'ın Lübnan'daki Hizbullah ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise Tahran ile Paris arasında özellikle ekonomik ve ticari alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Avrupa ile kapsamlı ilişkilerimize Fransa'dan başlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Nükleer görüşmelere ilişkin ise Reisi, "Biz faydalı müzakerelere karşı değiliz ancak müzakerelerin odağı ve sonucu İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olmalıdır. Müzakere etmek için müzakerenin faydalı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, Lübnan konusunda ise İran, Fransa ve Hizbullah'ın desteği ile bu ülkede güçlü bir hükümet kurulabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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