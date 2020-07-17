İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan Ceyhun Bayramov'la telefonda Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan Ceyhun Bayramov'la telefonda Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif, Bayramov'u yeni göreve atanması dolayısıyla kutladı.

Açıklamada, "Zarif, Azeri ve Ermeni askerleri arasında çatışmalar ve hayatını kaybeden askerler nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Zarif, gerginliğin düşürülmesi için İran'ın arabuluculuğa hazır olduğunu yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA