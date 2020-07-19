İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
19.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA