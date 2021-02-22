İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak
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İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak

22.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:47

İran Uzmanlar Meclisi, nükleer anlaşma konusunda ABD'yle bir kez daha müzakere yapılmayacağını duyurdu.

İran Uzmanlar Meclisi, nükleer anlaşma konusunda ABD'yle bir kez daha müzakere yapılmayacağını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Uzmanlar Meclisi 8'inci Olağan Toplantısında, son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alındı.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

İran'ın savunma sistemiyle ilgili konuların müzakereye kapalı olduğuna vurgu yapılan bildiride, "Anlaşma yapılan konular üzerinde ABD'yle müzakere yapılması ülkenin kırmızı çizgisidir. Savunma ve füzelerimiz, müzakeresi mümkün olmayan konulardır." ifadeleri kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra uygulamaya koyduğu maksimum baskı politikasının başarısız olduğu ileri sürülen bildiride, "Dünya emperyalizmi şunu iyi bilmelidir ki, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüp dönmemesinin İran halkının direnişine etkisi olmayacaktır. Yaptırımlar kaldırılmadan onların KOEP'e dönmesi fayda sağlamadığı gibi bilakis zararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran anayasasına göre, din adamlarından oluşan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi, Velayet-i Fakih makamındaki ülke liderini seçmek ve denetlemekle görevli.

İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak
İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak
İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak
İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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