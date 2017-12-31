İran Uzmanı Dr. Keskin: Eylemler, Orta Doğu Siyasetine Eleştiridir

İran uzmanı Dr. Keskin, ülkedeki eylemlere ilişkin, "İran'da sokağa çıkan insanlar, İran'ın Suriye rejimine, Irak'taki olaylara, Yemen ve Lübnan'daki duruma müdahale etmesine itiraz ediyor.

İran Uzmanı Dr. Keskin: Eylemler, Orta Doğu Siyasetine Eleştiridir

İran uzmanı Dr. Keskin, ülkedeki eylemlere ilişkin, "İran'da sokağa çıkan insanlar, İran'ın Suriye rejimine, Irak'taki olaylara, Yemen ve Lübnan'daki duruma müdahale etmesine itiraz ediyor. Ülke içinde demokrasi ve ifade özgürlüğünü istiyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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